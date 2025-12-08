OnePlus 15 превзошел Samsung S25 в тесте камер

Эксперт YouTube-канала GadgetRevNow продемонстрировал, как в разных условиях снимают фото и видео смартфоны OnePlus 15 и Galaxy S25.

© YouTube/GadgetRevNow

Оба смартфона умеют записывать видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с. Что касается ультраширокоугольного объектива, то угол обзора у S25 здесь больше и тона более холодные, а ещё естественные цвета.

Основной сенсор лучше у OnePlus 15. При этом S25 делает более тёплые снимки.

У OnePlus телевик с 3,5-кратным зумом, а у Samsung - с 3-кратным. Фото на OnePlus 15 получаются более детализированные и резкие, при этом на S25 много шумов. По части качества снимков при использовании максимального зума побеждает тоже OnePlus.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

Вывод

OnePlus 15 предлагает более широкий угол обзора при съёмке на фронтальную камеру и более громкий звук. Ещё у него более качественный ультраширик, улучшенный 3,5-кратный телевик и 120-кратный зум, лица не искажаются на портретных снимках. Видео вы можете записывать в 8К, а телевик отрабатывает лучше при плохой освещённости.

В то же время у Samsung S25 есть хороший звук и шумодав, основной сенсор с более широким углом обзора и лучшей детализацией, портретные снимки получаются естественными, селфи - более качественными. При съёмке видео у S25 лучше стабилизация и более тёплые тона. Есть возможность снимать в 8К, причём при вечером и ночью видео в этом формате на основную камеру и сверхширик получается качественнее, чем на OnePlus 15.

В целом же OnePlus 15 будет лучше, причём как по камерам, то и по другим характеристикам. В том числе это автономность, размер экрана, частота обновления, производительность. Если же вы любите более компактные смартфоны и хотите сэкономить, то выбирайте Samsung.