Коллекцию статуэток нашли в древнеегипетской царской гробнице

Более 200 статуэток обнаружили в гробнице на территории древнеегипетской столицы Танис в дельте Нила. Открытие сделали представители французской археологической миссии 9 октября. В гробнице также находился безымянный гранитный саркофаг.

Коллекция насчитывала 225 фигурок. Чтобы извлечь их, потребовалось около 10 дней. Статуэтки были аккуратно расставлены в форме звезды по краям трапециевидной ямы и горизонтальными рядами на дне. Такие изделия также известны как ушебти. Они символизируют слуг, призванных сопровождать умершего в потусторонний мир.

Ученые отметили редкость открытия. Это первый случай обнаружения ушебти в царской гробнице в Танисе с 1945 года. В Долине царей сделали только одну такую находку — в усыпальнице Тутанхамона. Археологи отметили, что большинство захоронений Древнего Египта были разграблены, и поэтому ушебти практически нигде не сохранились.

Более половины статуэток из Таниса изображали женские фигуры, что очень необычно. На них также сохранился царский символ, позволяющий понять, кому принадлежало захоронение. Это был фараон Шешонк III, правивший с 830 по 791 год до нашей эры. Его царствование было неспокойным и омраченным гражданской войной между верхним и нижним Египтом.

Ученые отметили, что фараона похоронили не в той гробнице, которая предназначалась для него изначально. Возможно, церемонию погребения изменил его преемник, сообщает Science Alert.

Ранее стало известно, что в пирамиде Хеопса нашли скрытый проход. Исследование провели неинвазивными методами. Скрытый коридор начинался под каменными плитами, сложенными в форме буквы V.