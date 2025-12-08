Выявлен новый банковский троян для Android

В Польше обнаружили новый банковский троян для Android — и он явно претендует на статус одного из самых продвинутых за последнее время. Исследователи Intel 471 сообщили о FvncBot, свежем и оригинальном образце вредоносной программы, которая маскируется под приложение от известного банка mBank.

По словам исследователей, главная особенность FvncBot в том, что это не очередная вариация на базе слитого исходного кода старых троянов вроде Ermac или Hook.

Это новая разработка с собственной архитектурой и широким набором функций. Название троян получил по идентификатору пакета — com.fvnc.app.

Заражение происходит в два этапа. Сначала жертве предлагают установить «компонент Play» для защиты и стабильности. На деле это загрузчик, который уже внутри себя держит нешифрованный вредоносный пейлоад. И загрузчик, и сам троян были упакованы с помощью сервиса apk0day, которым управляет пользователь под ником GoldenCrypt.

Дальше начинается самое неприятное. FvncBot активно использует специальные возможности Android (accessibility services) — те, что предназначены помогать людям с ограниченными возможностями, — чтобы внедрить полноценный кейлоггер.

Троян бесшумно собирает всё, что пользователь вводит в текстовые поля: пароли, коды одноразовой аутентификации и другие конфиденциальные данные. Информация накапливается в буфере на 1000 элементов и периодически отправляется злоумышленникам.

Но на этом функциональность не заканчивается. Как и многие современные банковские трояны, FvncBot умеет подменять интерфейс банковских приложений через наложенные окна. Жертва открывает приложение банка — а поверх появляется поддельная страница, загруженная в WebView. Встроенные скрипты собирают данные, как только пользователь вводит логин или пароль. Список целей троян получает с управляющего сервера.

Отдельного внимания заслуживает функция удалённого контроля. FvncBot поддерживает управление через WebSocket и позволяет злоумышленникам буквально водить устройством: делать свайпы, прокручивать страницы, нажимать кнопки, открывать приложения и даже заменять текст в буфере обмена. Чтобы скрыть следы, троян может блокировать экран, выключать звук и показывать чёрные оверлеи.

Для наблюдения за устройством используется потоковая передача экрана через MediaProjection с кодированием H.264 — это экономичнее и быстрее, чем старые схемы со снимками экрана. А ещё есть «текстовый режим»: скрытый аналог VNC, который восстанавливает интерфейс экрана, анализируя элементы UI через accessibility services. Такой подход обходит защиту, запрещающую обычные скриншоты.

На данный момент FvncBot нацелен на пользователей банковских приложений в Польше, но, учитывая его возможности и полноценную архитектуру, эксперты не исключают расширения географии.