Vivo представит собственный сверхтонкий смартфон в стиле iPhone Air

Vivo готовит к релизу новую серию S50. И, судя по тизерам в Weibo, ставка делается на тонкий и легкий дизайн в духе iPhone Air.

Хотя компания ещё не объявила дату официально, утечки указывают на презентацию 15 декабря. Vivo S50 получит 6,59" OLED-дисплей 120 Гц с разрешением 1.5K, чип Snapdragon 8s Gen 3 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Заявлены UFS 4.1, фронталка на 50 Мп и тройная камера с перископным Sony IMX882. Поддержка 90-ваттной зарядки есть, аккумулятор пока не раскрыт.

Компания также покажет и Vivo S50 Pro Mini. Это компактный флагман с 6,31" AMOLED-экраном, Snapdragon 8 Gen 5, батареей 6500 мАч, 90W + 40W беспроводной зарядкой. Камеры включают новый VCS-сенсор, перископ и 50-Мп селфи. Также заявлены ультразвуковой сканер 2.0 и защита IP68/IP69.

Vivo явно хочет войти в клуб сверхтонких премиальных смартфонов. И делает она это весьма агрессивно, если говорить про характеристики.