Cкульптор утопил подделку «Дискобола» ради будущих археологов

В Греции скульптор решил оставить «послание» исследователям будущего и изготовил фальшивую копию античной статуи «Дискобол», после чего затопил её в море. Об этом рассказали местные СМИ.

Автор проекта скопировал лицо статуи с персонажа мультфильма, намеренно искажая исторический образ. Перед погружением он консультировался с океанологом, выясняя, не нанесёт ли акция вреда окружающей среде.

Уточняется, что для визита в колледж для беседы с консультантом скульптор использовал поддельный студенческий пропуск.

Точное место затопления неизвестно. Власти допускают, что поисками статуи может заняться полиция. Проверку проводят и в отношении самого автора, поскольку законность его действий вызывает вопросы.