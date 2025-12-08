Осенью 2025 года россияне бросились скупать видеокарты, опасаясь их подорожания на фоне бума искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на представителей рынка сообщает газета «Известия».

Несмотря на общее замедление спроса на электронику в стране продажи видеокарт на различных торговых площадках увеличились от 20 до 400 процентов. Комплектующие скупают те, кто интересуется видеоиграми, а также те, кто работает с графикой или использует их для машинного обучения и работы с искусственным интеллектом.

Так, в «М.Видео-Эльдорадо» продажи видеокарт осенью выросли на 20 процентов год к году. С начала года объем реализации выросли на 60 процентов в сравнении с показателями девяти месяцев 2024-го. Коммерческий директор «Холодильник.Ру» Алексей Погудалов объяснил рост продаж нормализацией логистических цепочек, увеличением поставок и насыщением рынка после периодов дефицита предыдущих лет, отметил он.

Продажи видеокарт растут, пока рынок традиционной электроники (планшетов, смартфонов, ноутбуков) сокращается, добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом. В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведет к увеличению себестоимости видеокарт, — отмечают в компании Fplus.

Как ранее отмечали эксперты холдинга, с января по сентябрь 2024 года из всех компьютерных комплектующих сильнее всего подорожала оперативная память, цена которой выросла в годовом выражении на 22 процента, до 4 тысяч 240 рублей. Видеокарты подорожали на 11,6 процента. Их средняя цена составила 36 тысяч рублей. Стоимость материнских плат выросла на 10 процентов — до 10 тысяч 700 рублей, а процессоров на восемь процентов — до 15 тысяч 600 рублей.