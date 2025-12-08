Раскрыто, что собаки положительно влияют на ментальное здоровье подростков

Исследование японских учёных показало, что наличие собаки в доме заметно снижает уровень социальных и поведенческих проблем у подростков. Работа указывает на возможную роль микробиоты, передающейся между человеком и животным.

Учёные изучили данные 343 подростков без нарушений здоровья. Отмечено, что у тех, кто держал собаку в 13 лет, к 14 годам реже фиксировались признаки социальной изоляции, агрессии и противоправного поведения, передает iScience.

Авторы исследования предполагают, что эффект частично связан с обменом микробами. Анализ слюны показал: у владельцев собак больше 12 видов бактерий, включая Streptococcus и Prevotella. Далее микробы пересадили лабораторным мышам, лишённым собственной микрофлоры. Животные, получившие образцы от подростков с собаками, активнее шли на контакт с незнакомыми сородичами и проявляли элементы социальной реакции — подходили к запертым мышам.

Руководитель исследования Такефуми Кикусуи отметил, что общение с собаками снижает стресс и стимулирует выработку окситоцина. Однако он подчеркнул: наличие питомца не является универсальным решением. Поддерживать разнообразие микробиома можно и иными способами, а собаки с проблемным поведением, напротив, способны усиливать напряжение в семье.

Независимые эксперты напомнили, что доказана лишь связь между наличием собаки и изменённым микробиомом подростков. Механизм влияния ещё требует подтверждения.