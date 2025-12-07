Ученые доказали, что мозг двоих людей при совместной работе синхронизируется

Ученые из Университета Западного Сиднея выявили, что при совместной работе у людей происходит «синхронизация» мозговой активности. Для возникновения этого эффекта требуется лишь несколько сотен миллисекунд. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Командная работа предполагает наличие общих правил и единого мышления, и новое исследование показывает, что эти процессы отражаются в мозговой активности уже через доли секунды. Чтобы отделить влияние самой задачи от влияния социального взаимодействия, ученые сформировали 24 пары участников. Им предложили вместе выработать правила сортировки фигур по разным визуальным признакам, а затем работать поочередно над выполнением той же задачи. При этом мозговая активность фиксировалась с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии).

В первые 45–180 миллисекунд после появления фигуры у всех участников отмечалась сходная мозговая реакция — естественный ответ на выполнение одинакового задания. Однако уже через 200 миллисекунд обнаружилось ключевое различие: мозговая активность начинала синхронизироваться только внутри реальных пар, тогда как у случайно сформированных псевдопар такой синхронизации не наблюдалось. По мере выполнения задачи уровень синхронизации повышался, что свидетельствует о закреплении общих правил и усилении взаимодействия в команде.

Сравнение с псевдопарами подтвердило, что эффект синхронизации нельзя объяснить исключительно выполнением одинаковых правил. Участники, не знакомые друг с другом и лишь случайно выбравшие похожие критерии сортировки, демонстрировали значительно более низкий уровень согласованности мозговой активности, чем реальные партнеры, обсуждавшие стратегию совместно.

По мнению авторов исследования, это указывает на то, что само социальное взаимодействие формирует нейронные представления и увеличивает слаженность работы двух человек на физиологическом уровне. Такой подход помогает глубже понять механизмы командной работы, коллективного принятия решений и коммуникации.

Ученые из некоммерческого американского медицинского исследовательского учреждения Scripps Research после еще одного исследования заявили, что у людей также существует скрытое шестое чувство — интероцепция. Исследователи объяснили, что этот процесс активируется, когда мозг определяет моменты, когда и как человеку следует дышать, а также осознает изменения в кровяном давлении или посылает сигналы о необходимости выделения специальных клеток для борьбы с инфекцией.