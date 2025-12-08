Gemini начали добавлять в старые умные колонки сторонних производителей

ИИ Google начали добавлять в старые умные колонки сторонних производителей
Новая версия голосового ИИ-помощника Google, Gemini, постепенно появляется на устройствах третьих производителей, пишут СМИ. Официально «Gemini для дома» поддерживается только на колонках и дисплеях Google Home и Nest, выпущенных с 2016 года. Но пользователи пишут, мол, Gemini уже заменяет Google Assistant на старых устройствах, например, Lenovo.
Например, обновление Gemini появилось на колонке Insignia Voice Speaker 2018 года, которая больше не выпускается и не получает официальные обновления. Судя по видео, опубликованному пользователем Reddit, устройство теперь работает с Gemini, несмотря на то что некоторые функции, вроде интеграции с iHeartRadio, перестали работать. Также обновление Gemini заметили на дисплее Lenovo Smart Clock 2019 года.
Проверить, получила ли ваша колонка или дисплей обновление, просто: спросите у устройства «Привет, Google, кто ты?» — оно ответит, Google Assistant или Gemini.
На данный момент «домашний» Gemini доступен в США для ранних тестировщиков, более широкий выпуск ожидается позже.