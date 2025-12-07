Анчоусы помогут задерживать микропластик в стиральных машинах

Учёные из Университета Бонна в Германии разработали фильтр для стиральных машин, вдохновлённый строением жабр анчоусов. Он может задерживать микропластик из воды более чем на 99%.

Микропластик попадает в воду не только от мусора, но и из синтетических волокон одежды при стирке. Эти частицы через канализацию попадают в реки, озёра и океаны, где могут накапливаться в пищевой цепочке и даже переносить вредные бактерии.

Исследователи обратили внимание на способ питания анчоусов, сардин и макрелей. Рыбы пропускают воду через «гребёнки» на жабрах, где мелкие зубцы задерживают планктон, а поток воды продвигает его к глотке. По аналогии с этим механизмом был создан фильтр с арочными элементами, на которые можно крепить стандартные сетки.

Прототип легко очищает воду, не засоряется и собирает синтетические волокна в специальный отсек. В будущем планируется прессовать их в компактные гранулы для утилизации вместе с бытовыми отходами.

По словам исследователей, фильтр ещё нуждается в доработках.