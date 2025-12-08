Ученые выяснили, что саблезубые кошки обитали в Сибири

Российские палеонтологи обнаружили, что саблезубые кошки обитали и на территории современной Якутии. Раньше считалось, что эти древние хищники в основном жили в более южных регионах.

Ключом к открытию стала хорошо сохранившаяся мумия детеныша саблезубой кошки возрастом около 37−38 тысяч лет. Её обнаружили в вечной мерзлоте на реке Бадяриха в Якутии.

Исследовав образцы грунта из места находки и остатки растений, ученые смогли восстановить картину среды обитания этих животных. Оказалось, что саблезубые кошки жили в пойменных лесах, где устраивали логова и растили потомство. На открытых лугах они охотились.

По словам директора Палеонтологического института РАН Алексея Лопатина, лесные массивы помогали кошкам прятать детенышей и избегать конфликтов с их главными конкурентами — пещерными львами. Вторые предпочитали более открытые пространства.