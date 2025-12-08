«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир новый зашифрованный сигнал

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Послание появилось в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который следит за активностью загадочной радиостанции.

По данным канала, 8 декабря в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало «НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344». Среди зашифрованного набора букв и цифр отчетливо выделяется слово «перечница», однако что оно может означать в контексте именно этого сообщения, непонятно.

До этого УВБ-76 передала сообщение с названием одной из стран НАТО, граничащей с Россией. В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало «НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167». Примечательно, что ранее эта страна не упоминалась радиостанцией. Что бы это могло значить, также объяснить невозможно.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей. С помощью триангуляции радиолюбители выяснили, что до 2010 года станция могла располагаться в подмосковном поселке Поварово. Энтузиасты, побывавшие там, утверждают, что обнаружили заброшенную военную часть с бункером и журналом с записями о сообщениях станции. Эта информация никем официально не подтверждалась.