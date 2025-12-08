На орбиту успешно выведены 28 спутников Starlink

С помощью ракеты-носителя Falcon 9 выведены на орбиту 28 спутников Starlink. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает компания SpaceX.

© Газета.Ru

Старт ракеты состоялся с расположенной в штате Калифорния авиабазы Ванденберг в 09:58 по Тихоокеанскому времени (20:58 мск). Все 28 спутников, которые станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink, успешно выведены на околоземную орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 10,5 тыс. спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты, в то время как свыше 9,1 тыс. спутников остаются на орбите в рабочем состоянии. В настоящее время SpaceX имеет разрешение на запуск 12 тыс. спутников и планирует развернуть более 30 тыс. аппаратов для обеспечения всего мира быстрым интернетом. Общие инвестиции в этот проект оцениваются примерно в $10 млрд.

Space Exploration Technologies Corp., более известная как SpaceX, — американская аэрокосмическая компания, расположенная в центре разработки Starbase в Техасе. Она основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском. Компания достигла значительных успехов в создании ракетных двигателей, многоразовых носителей и в разработке технологий спутниковых аппаратов.