MSI представила лёгкий ноутбук Prestige 13 с Panther Lake и OLED-дисплеем

MSI показала обновлённую линейку ноутбуков Prestige, созданную на базе процессоров Intel Panther Lake. Главная модель серии — Prestige 13 — получит OLED-экран и вес менее одного килограмма.

Хотя MSI пока не раскрывает точные характеристики, по информации из Сети можно судить о ключевых изменениях — прежде всего о дизайне. Текущий Prestige 13 AI Evo выглядит «строго и угловато», но новые модели заметно «округлены», в передней части корпуса появилась выемка, предположительно для антенн Wi-Fi.

Корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава. Prestige 13 будет легче 1 кг, Prestige 14 — около 1,4 кг, а Prestige 16 — примерно 1,6 кг. Толщина всех моделей составляет 13,9 мм. Важная особенность — OLED-сенсорный экран с поддержкой стилуса.

Более подробную информацию MSI раскроет на CES в январе.