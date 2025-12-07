Китайские палеонтологи нашли новые следы динозавров

Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров на скальной породе в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Возраст находки оценивается в 200 млн лет, пишет газета China Daily.

По данным издания, о необычных следах на скалах в городском уезде Дуцзянъянь юго-западной провинции Сычуань первыми сообщили туристы.

Информация поступила в Китайский университет геологических наук, заведение выслало исследовательскую группу.

Ученые провели изыскания, определили следы тероподов разных размеров, а также следы хиротериевого типа, которые приписываются ранним архозаврам.

«Исследователи обнаружили рядом со следами фрагменты окаменевшей древесины, включая упавшие бревна и вертикально стоящие пни, сохранившиеся на месте, что предоставляет дополнительную информацию о природе местной экосистемы более 200 миллионов лет назад», — пояснили журналисты.

В университете заметили, что находка является особенно ценной, так как обнаруженные следы сохранились как минимум в четырех слоях, что свидетельствует о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода.

Журналисты констатировали, что находка поможет ученым лучше понять раннюю эволюционную историю динозавров в Китае.

Ранее бразильские палеонтологи сообщили, что астероид, упавший на Землю в конце меловой эры и уничтоживший динозавров, возник далеко за пределами орбиты Юпитера.