В МВД прокомментировали опасность использования Face ID для россиян

МВД России не рекомендует отказываться от входа в приложения по биометрическим данным, сообщает портал "МВД-медиа".

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что МВД России рекомендует отказаться от использования биометрических данных для входа в приложения банков. Такие сообщения не соответствуют действительности", - отмечается на портале.

Полиция рекомендовала использовать распознавание лица (Face ID) для защиты своих персональных данных и финансовых операций. Этот способ рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности, отметили в МВД.