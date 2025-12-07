Глава Nvidia назвал Huawei одной из сильнейших технологических компаний в истории

Несмотря на напряжённую конкуренцию, Nvidia открыто признаёт мощь Huawei. Дженсен Хуанг заявил, что китайская компания — одна из самых сильных технологических фирм в мировой истории. Она, мол, заслуживает уважения.

© Ferra.ru

Хуанг выступил 3 декабря на мероприятии Центра стратегических и международных исследований в США. В ходе беседы он рассказал, как видит роль Huawei в гонке за лидерство в сфере ИИ-чипов.

По его словам, Huawei впечатляет не только масштабами бизнеса, но и широтой инженерных компетенций. Компания добилась больших успехов в разработке технологий для автономного вождения и ИИ. Хуанг отметил, что Huawei обладает глубокими знаниями в создании чипов, систем и ПО.

На вопрос журналистов о том, воспринимает ли Nvidia Huawei как партнёра или соперника, Хуанг ответил, что китайская компания остаётся сильным конкурентом. Однако он считает, что конкуренция не должна превращать компании во врагов.