Крайне редкое явление произошло на Гавайских островах

Вулкан Килауэа на Гавайских островах выпустил три фонтана лавы, что представляет собой крайне редкое явление, пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле, а также одним из самых больших на Гавайских островах.

Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.

«Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тыс. футов (370 м), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 м)», — пояснили в Геологической службе.

Эксперты уточнили, что до того, как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 м) — два из северных кратеров и один из южного.

Специалисты подчеркнули, что такой тройной фонтан — это чрезвычайно редкое явление, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения.

Ранее сообщалось, что в октябре вулкан Килауэа выпустил рекордный фонтан лавы высотой приблизительно 500 метров. Для сравнения — высота Шанхайского всемирного финансового центра составляет 492 метра, высота «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге — 462 м.