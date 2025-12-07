Выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли 9 декабря

Сильный выброс плазмы от двойной солнечной вспышки дойдет до Земли в первой половине дня 9 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

© NASA/ SDO

"Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 мск и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня", - говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что на данный момент прогноза по новому выбросу плазмы нет.

Ранее сообщалось, что вечером 6 декабря были зарегистрированы две мощные вспышки на Солнце предпоследнего класса М. Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21 мск), вторая как М8.1 (максимум в 23:39 мск).