В серии Galaxy S26 появится полноценная беспроводная зарядка Qi2

По сообщениям портала FoneArena, Samsung встроит полноценную поддержку беспроводной зарядки стандарта Qi2 в предстоящую серию Galaxy S26 после ограниченной реализации сертификации от Консорциума беспроводной энергии (WPC).

Для этого Samsung готовит новое беспроводное зарядное устройство Magnetic (EP-P2900) мощностью 25 Вт, которое будет оснащено магнитной конструкцией для совместимости с устройствами серий Galaxy S, Z и наушниками Buds. В отличие от предыдущего зарядного устройства квадратной формы (EP-P2400) новый зарядник будет круглым в соответствии с требованиями Qi2 2.2.

Ожидается, что в линейку Galaxy S26 войдут встроенные магниты Qi2, в отличие от предыдущих моделей с частичной поддержкой режима Qi2 Ready. Существующие зарядные устройства Qi2 поддерживают мощность до 15 Вт, в то время как Qi 2.2 обеспечивает мощность до 25 Вт с магнитным выравниванием.

Скорее всего, все модели серии Galaxy S26 смогут поддерживать зарядку Qi2 мощностью 25 Вт, но есть инсайдерская информация, согласно которой такая функция достанется только S26 Ultra, а S26 и S26 Plus потенциально могут быть ограничены 20 Вт.

Соответствующие уровни проводной зарядки для моделей Ultra, Plus и младшей модели составят 60 Вт, 45 Вт и 25 Вт соответственно. Samsung также разрабатывает версию Super Fast Charging 3.0 для использования в будущем.