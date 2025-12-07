Выяснилось, что новое фото Hubble рассказало о загадочной комете 3I/ATLAS

NASA обнародовало новые данные о межзвездном объекте 3I/ATLAS. Телескоп Hubble повторно зафиксировал его движение, когда комета находилась в сотнях миллионов километров от Земли.

© Московский Комсомолец

По информации агентства, 30 ноября прибор Wide Field Camera 3 снял 3I/ATLAS на расстоянии около 286 млн км. На изображении объект выглядит заметно ярче и четче по сравнению с кадрами, которые получали астрофотографы с Земли. Телескоп отслеживал комету в реальном времени, фиксируя её перемещение по небу. Указывается, что Hubble работает в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах — равных чувствительности человеческого глаза.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии отмечают: несмотря на улучшенные условия наблюдений, большая дистанция не позволяет рассмотреть принципиально новые элементы структуры кометы. Ожидается, что последующие серии снимков помогут уточнить форму хвоста и антихвоста.

Ранее сообщалось, что космический телескоп TESS обнаружил 3I/ATLAS еще весной, почти за два месяца до официальной регистрации. Он зафиксировал её движение с 7 мая по 2 июня 2025 года.

Астрономы прогнозируют, что 19 декабря объект подойдет к Земле на минимальное расстояние — около 270 млн км — после чего покинет окрестности планеты.