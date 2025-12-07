К месту гибели парохода "Находка" отправят экспедицию

Русское географическое общество (РГО) в 2026 году намерено провести экспедицию по поиску парохода "Находка", сведения о гибели которого были обнаружены в архивных материалах. Об этом ТАСС сообщил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края Алексей Буяков.

"В море в свое время было обнаружено несколько страниц письма с зарисовкой. А это архив Гуверовского института войны, революции и мира. Там речь шла о гибели парохода с простым названием "Находка". Но вот эту "Находку" мы так и не нашли. Значит, есть тема для экспедиции следующего года", - рассказал Буяков.

Собеседник агентства отметил, что исследователям известно предполагаемое место затопления.

"Руки, грубо говоря, у поисковиков не дошли. Я просто не нашел этот документ ранее. А сейчас, перебирая свои архивы, я нашел это письмо. Сделал с него ксерокопию, и там даже есть рисунок - как пароход тонул, ложился на борт и затонул", - пояснил Буяков.

По его словам, судно следовало каботажным рейсом из Владивостока в залив Находка.

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. Сегодня РГО насчитывает более 29 тыс. членов в 89 субъектах РФ и за рубежом, отделения общества открыты во всех регионах России. По итогам мониторинга эффективности деятельности местных отделений РГО за период с 2020 года по 2025 год Общество изучения Амурского края заняло пятое место из 89.