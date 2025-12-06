Motorola Edge 70 получила специальное издание в кристаллах Swarovski

Motorola представила специальное издание смартфона Edge 70, созданное с учётом цвета 2026 года Pantone — оттенка Cloud Dancer. В новой версии Motorola сочетает мягкий белый тон с кристаллами Swarovski на задней панели. Дизайн остаётся частью коллекции Brilliant Collection.

Технически смартфон соответствует стандартной версии Edge 70: устройство оснащено мощным чипсетом Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) и доступно с 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти UFS 3.1 на 256 ГБ или 512 ГБ, при этом слота для карт памяти нет. Дисплей представляет собой 6,7-дюймовую P-OLED панель с разрешением 1220 x 2712 пикселей, поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Питание обеспечивает кремниево-углеродная батарея емкостью 4800 мАч с быстрой проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт.

Цена и конкретные рынки появления пока не раскрываются, но Motorola сообщает, что смартфон будет доступен в некоторых странах.