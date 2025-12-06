Названы самые популярные смартфоны в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research представила десятку самых востребованных смартфонов в мире по итогам третьего квартала 2025 года. Половину этого списка вновь заняли устройства Apple.

© Газета.Ru

Лидером по продажам по всему миру оказался прошлогодний iPhone 16. Базовый смартфон Apple составил 4% от общего объема продаж и получил значительный отрыв от конкурентов.

Вторую и третью позиции также заняли прошлогодние модели Apple — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max соответственно. Отмечается, что расстановка в этом сегменте выглядит нетипично: как правило, больший спрос наблюдается на версию Pro Max, что подтверждает статистика за аналогичный период в 2024 году.

Четвертую строчку рейтинга занял бюджетный iPhone 16e, что демонстрирует устойчивый интерес пользователей к устройству несмотря на его компромиссные характеристики.

Вторую половину списка формируют исключительно смартфоны Samsung из массового сегмента. Модели Galaxy A16 5G, A06, A36, A56 и A16 4G заняли места с пятого по девятое — при этом в топ-10 не оказалось ни одного флагмана компании.

Замыкает рейтинг актуальный iPhone 17 Pro Max. Учитывая, что продажи этой модели стартовали не с начала квартала, ее присутствие в десятке наиболее продаваемых устройств выглядит особенно показательным.