Популяция краснокнижного животного сократилась в 20 раз

Южноафриканские ученые пришли к выводу, что одной из причин двадцатикратного сокращения популяции очковых пингвинов с 2004 по 2011 год. является уменьшение количества сардин, которыми они питаются. Эксперты пришли к выводу, что чем меньше сардин было в распоряжении пингвинов, тем реже они линяли, что позволяет говорить о голоде.

Очковые пингвины проживают вблизи побережья Африки. Их популяция менее чем за полтора века сократилась с 1,5 миллиона до 19 тысяч. Они являются краснокнижными животными.

Другой причиной, по которой количество пингвинов сокращалось в XX веке. считается сбор их яиц людьми.