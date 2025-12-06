Блогер представил улучшенную версию легендарного компьютера Apple из 90-х

Автор YouTube-канала Zac Builds представил проект по модернизации классического iMac G3 конца 1990-х годов, превратив устройство в современный компьютер с чипом Apple M4. Работа сочетает аккуратную разборку, применение 3D-печатных компонентов и комплексный редизайн внутренней конструкции, сообщает Tom's Hardware.

В ходе разборки инженер обнаружил, что часть оригинальных элементов iMac G3 значительно деградировала: динамики пришли в негодность, а рамка ЭЛТ-дисплея разрушилась при демонтаже. В результате от исходной аппаратной платформы сохранились лишь несущая рама и полупрозрачный корпус, ставший основой обновленной системы.

Для восстановления жесткости конструкции блогер разработал и изготовил на 3D-принтере дополнительные элементы, которые были закреплены внутри корпуса. После проверки прочности он адаптировал штатный блок питания iMac, перепрофилировав его для подачи энергии на размещенный внутри никак не модифицированный Mac mini M4.

Для расширения системы хранения моддер добавил док-станцию со слотом для SSD. Новые динамики, выполненные с помощью 3D-печати, подключены к отдельному цифровому усилителю, так как штатный выход Mac mini не обеспечивает достаточной мощности. Ползунки регулировки громкости он вывел в область, где ранее располагался доступ к модулям оперативной памяти.

Для обеспечения удобства подключения внешних устройств автор создал новую интерфейсную панель с разъемами USB-C, USB-A, Thunderbolt и Ethernet. От классического 3,5-мм аудиоразъема пришлось отказаться.

Завершающим этапом стало интегрирование 14-дюймового OLED-дисплея с разрешением 4K и переходной вставкой, компенсирующей разницу между плоской панелью и изогнутым фасадом корпуса G3. В итоге получился полностью функционирующий гибрид, объединяющий фирменный дизайн конца 90-х годов и современные вычислительные возможности.