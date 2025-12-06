Wuque Studio выпустила тяжелую и дорогую клавиатуру с фейковыми механическими часами

Китайская компания Wuque Studio анонсировала механическую клавиатуру Nama, которая будет выпускаться ограниченным тиражом в количестве 300 единиц. Об этом сообщает Rozetked.

Клавиатура относится к сегменту премиум, а ее масса достигает 8,6 кг. В верхнем правом углу расположен декоративный часовой механизм, закрытый сапфировым стеклом. При этом функциональности классических часов он не несет, а используется в качестве элемента дизайна и регулятора громкости. Покупателям предлагаются две опции оформления — стандартный маховик или турбийон, за который необходимо доплатить $400 (около 30,4 тыс. руб.).

Клавиатура Nama выполнена в формате 80% и поддерживает как проводное подключение, так и беспроводное по Bluetooth или по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. За автономность отвечают два аккумулятора емкостью по 4000 мАч. Клавиатура совместима с программным обеспечением VIA, позволяющим настраивать макросы, переназначать клавиши и управлять RGB-подсветкой.

Продажи стартуют 9 декабря. Линейка включает алюминиевую версию, модель с латунным основанием, алюминиевую версию с турбийоном и версию с латунным основанием и турбийоном по цене от $749 до $1299 (от 57 до 99 тыс. руб.).