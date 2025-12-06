Представлен финский смартфон Jolla Phone с защитой от шпионажа

Финская компания Jolla представила смартфон Jolla Phone, работающий на операционной системе Sailfish OS. Устройство позиционируется как независимый европейский Linux-смартфон, разработанный при активном участии пользовательского сообщества.

Производство модели будет запущено при условии предварительного заказа в минимум 2000 единиц. По данным компании, на момент публикации оформлено 957 возвратных ваучеров стоимостью €99.

Согласно описанию проекта, Jolla Phone оснащается сменным аккумулятором емкостью 5500 мАч, физическими переключателями конфиденциальности и неназванным чипом MediaTek с поддержкой 5G. Устройство позиционируется как наследник оригинального Jolla Phone 2013 года с упором на конфиденциальность.

Sailfish OS 5 является основой программной платформы и предлагает среду без встроенной телеметрии, аппаратный переключатель конфиденциальности и поддержку как нативных приложений, так и Android-приложений через Jolla AppSupport.

Среди прочих характеристик отмечается наличие 6,36-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD до 2 ТБ, 50-мегапиксельной основной камеры, Wi-Fi 6, NFC и сканера отпечатков пальцев.

Производитель обещает не менее пяти лет обновлений ОС и доступность запасных комплектующих, включая аккумуляторы и задние панели. Jolla Phone предлагается по цене от €499 (около 44,2 тыс. руб.).

Jolla была основана в 2011 году бывшими сотрудниками Nokia. В 2012 году компания представила Sailfish OS с поддержкой Android-приложений.