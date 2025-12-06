Премиальные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 выйдут в 2026 году

По данным портала GalaxyClub. nl, Samsung уже работает над новыми умными часами Galaxy Watch Ultra 2. Модель станет продолжением часов, выпущенных в 2024 года. Пока известно немного.

Сообщается, что разработка Ultra 2 идёт параллельно с созданием будущих Galaxy Watch 9. Внутренний индекс устройства сейчас обозначается как Watch 9 Ultra, однако конечное название, скорее всего, останется «привычным» — Galaxy Watch Ultra 2.

Если компания сохранит традицию, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 могут выйти примерно в июле 2026 года. Это совпадёт по времени с релизом складных смартфонов Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8.

В 2025 году компания уже обновила Galaxy Watch Ultra, но изменения были минимальными — в основном косметическими.