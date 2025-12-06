Редкое астрономическое явление появится в Рождество впервые за 20 тысяч лет

В Рождественскую ночь, 7 января будущего года, на небе произойдет нечто необычное, практически уникальное, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным газеты, в светлое Рождественское утро верующие выйдут из храмов после ночной службы, улыбнутся восходящему Солнцу.

«И если бы мы могли чем-то прикрыть, затемнить его сверкающий диск, мы бы онемели от удивления. Прямо под Солнцем засверкают две звезды. Это планеты Марс и Венера. Подобного в истории человечества еще не бывало», — отметили журналисты.

По словам обозревателей, такое событие состоится снова лишь в XXIII веке. Раньше подобное было в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года.

«Но это еще не самое главное. Такая позиция именно в Рождество случается раз в 20 тысяч лет. Иными словами, на Рождество (а мы отмечаем этот праздник около 2 тысяч лет) такое событие не выпадало еще ни разу. Впервые в истории человечества!», — заметили журналисты.

В связи с этим, констатировали авторы статьи, астрономы назвали уникальное явление Вифлеемской звездой.

«Это просто художественный образ. В Рождество что-то необычное формируется на небе. Как это ещё чисто художественно назвать, кроме как «Вифлеемская звезда», — пояснил руководитель Лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев.

Та самая Вифлеемская звезда, описанная в Новом завете, конечно, была чем-то другим, «но чем — загадка», резюмировал ученый.