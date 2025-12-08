Ученые рассчитали, когда день на Земле будет длиться 1000 часов

Через несколько миллиардов лет сутки на нашей планете могут растянуться до 1000 часов — то есть до полутора современных месяцев. Такой сценарий возможен из-за медленного, но неотвратимого отдаления Луны. Об этом в интервью с ТАСС рассказал научный сотрудник Института космических исследований РАН Максим Пупков.

© naukatv.ru

Сейчас Луна находится от Земли на среднем расстоянии 384 000 километров. Каждый год этот разрыв увеличивается примерно на 4 сантиметра. Со временем темп отдаления будет чуть замедляться, но процесс продолжится.

«Если мы отбросим все внешние факторы и упростим модель, то процесс приливных волн должен синхронизироваться, и отдаление спутника прекратится — Земля и Луна начнут вращаться вокруг своей оси с одинаковой скоростью» — пояснил Пупков.

Когда это случится и как изменится жизнь?

По расчетам ученого, это произойдет, когда расстояние между небесными телами достигнет примерно 480–520 000 километров. Луне нужно отдалиться еще на 100–150 000 километров, на что уйдет от 2,5 до 3,75 миллиардов лет. Орбитальный период Луны увеличится с нынешних 27 суток до 40. Столько же он будет длиться и у Земли — то есть 960 часов.

Это значит, что привычные сутки растянутся до 40 современных дней. Луна, которая уже сейчас медленно тормозит вращение Земли (удлиняя сутки на микросекунды), в далеком будущем сделает это вращение полностью синхронным с собой. В результате наступит явление, называемое приливным захватом. Два тела будут постоянно обращены друг к другу одной и той же стороной.

«Возникнет положение, при котором Луну нельзя будет увидеть с одной из сторон Земли — люди будут специально ездить в другое полушарие, чтобы посмотреть на спутник», — отметил ученый.

Если же синхронизация произойдет на большем расстоянии — около 530 тысяч километров, — то сутки могут увеличиться до 45 нынешних дней, или 1080 часов. Исследователь не исключил сценария, при котором земной день станет длиннее в 60 раз.

Важное условие

Такой прогноз справедлив только в идеальных условиях, подчеркнул специалист. Он актуален, если с Землей и Луной в течение ближайших миллиардов лет не произойдет никаких катастрофических событий. Речь идет, прежде всего, о столкновениях с крупными астероидами, которые могут резко изменить орбиту или скорость вращения планеты.