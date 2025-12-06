Озоновая дыра над ледяным континентом вскоре может закрыться навсегда

Озоновый слой над Антарктидой восстанавливается - и ученые говорят, озоновая дыра вскоре вообще может закрыться навсегда.

© википедия

Служба атмосферного мониторинга Copernicus (CAMS) обнаружила, что дыра, которая ежегодно появляется над Антарктидой, закрылась в 1 декабря. Это не только раньше, чем ожидалось, но и самое раннее закрытие с 2019 года, отмечает Daily Mail. Более того, в 2025 году озоновая дыра в своем максимальном размере стала самой маленькой за последние пять лет.

Это второй год подряд, когда наблюдаются относительно небольшие дыры по сравнению с серией крупных и долговременных озоновых дыр в 2020-2023 годах. И это обстоятельство питает надежды на полное восстановление озонового слоя – возможно, в течение следующих двух десятилетий. Доктор Лоуренс Руил, директор Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), назвал более раннее закрытие и относительно небольшой размер "обнадеживающим знаком".

"Это отражает устойчивый прогресс, который мы наблюдаем из года в год в восстановлении озонового слоя", - сказал он.

Технически озоновая дыра - это не "дыра", в которой нет озонового слоя, а на самом деле область с исключительно низким содержанием озонового слоя над Антарктикой, поясняет Daily Mail. Как правило, она открывается каждый август, достигает своих максимальных размеров в сентябре или октябре и закрывается в конце ноября или начале декабря. В 2025 году озоновая дыра образовалась относительно рано - до середины августа, следуя по траектории, аналогичной большой озоновой дыре 2023 года. К концу августа 2025 года его площадь несколько сократилась, а в начале сентября достигла максимальной площади в 21,08 млн км2.

На данный момент этот размер является "довольно типичным", но значительно ниже максимального значения в 26,1 млн км2, наблюдавшегося в 2023 году. В течение сентября размер озоновой дыры начал постепенно уменьшаться, но, по мнению экспертов, "оставался значительным". В сентябре и октябре площадь озоновой дыры составляла от 15 до 20 миллионов км2 (примерно равна площади Антарктиды). Однако в первой половине ноября площадь озоновой дыры быстро сократилась, что указывает на возможность ее скорого закрытия.

Небольшая область с низким содержанием озона сохранялась в течение второй половины месяца, пока 1 декабря она полностью не закрылась. Это самое раннее закрытие озоновой дыры с 2019 года (12 ноября) и одно из самых ранних закрытий озоновой дыры за последние четыре десятилетия. Расположенный в стратосфере (втором слое земной атмосферы), озоновый слой поглощает почти все вредное ультрафиолетовое излучение Солнца, что делает его основополагающим для защиты жизни на поверхности Земли

Без озонового слоя солнечное ультрафиолетовое излучение значительно усилилось бы, что повредило бы нашу ДНК и привело бы к более распространенному раку кожи, отмечает Daily Mail. Таким образом, наличие дыры в озоновом слое увеличивает количество ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли, и чем больше дыра, тем больше мы подвержены воздействию.

Только в 1980-х годах британский метеоролог Джонатан Шанклин впервые обнаружил озоновую дыру, которая попала в заголовки мировых газет. Как объяснили ученые, дыра образовалась в результате выброса в атмосферу химических веществ, произведенных человеком, в частности ХФУ (хлорфторуглеродов). Это привело к подписанию в декабре 1987 года Монреальского протокола - международного соглашения о прекращении производства ХФУ и других озоноразрушающих веществ (ОРВ).

Хотя в соответствии с Монреальским соглашением было прекращено использование 99% всех химических веществ, разрушающих озоновый слой, оставшийся один процент все еще остается в верхних слоях атмосферы Земли.

Зимой в Южном полушарии над Антарктикой образуется большой столб чрезвычайно холодного вращающегося воздуха. Это приводит к концентрации оставшихся ХФУ в области, где холодные условия и солнечная радиация позволяют им разрушать слой газообразного озона.

Эксперты надеются, что ХФУ в конечном итоге будут удалены из атмосферы, хотя этот процесс идет медленно из-за их химической стабильности. По оценкам экспертов CAMS, запрет позволит восстановить озоновый слой к 2050 и 2066 годам.

"Этот прогресс следует отметить как своевременное напоминание о том, чего можно достичь, если международное сообщество будет работать сообща над решением глобальных экологических проблем", - отмечает д-р Руил.

Между тем, в докладе ООН говорится, что озоновая дыра может затянуться к 2040 году.