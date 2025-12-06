Таинственные огни породили слухи о новом «Бермудском треугольнике»

Жители Великобритании стали свидетелями загадочного явления: вдоль восточного побережья от Шотландии до Эссекса наблюдались странные вертикальные лучи света, а несколько часов спустя на севере страны произошло ощутимое землетрясение. Это совпадение породило слухи о появлении нового «Бермудского треугольника».

© Московский Комсомолец

Сообщается, что жители Великобритании увидели сразу две неожиданности, которые всколыхнули воображение и породили волну разговоров о сверхъестественном. Рано утром около 5:30 множество людей вдоль восточного побережья — от Ньютон-Стюарта в Шотландии до Колчестера в Эссексе — стали свидетелями загадочного явления: яркие вертикальные лучи света, похожие на мощные прожекторы, виднелись над горизонтом. Даррен Стеджер-Льюис, заметивший такой свет во время утренней пробежки в самой восточной точке Англии, Несс-Пойнт, описывал его как кристально чистый столб над морем.

Его первые мысли метались между солнечной активностью и визитом «маленьких зелёных человечков», хотя здравый смысл подсказывал, что Лоустофт вряд ли стал бы первым выбором для инопланетного десанта. Другой свидетель Уэйн Дженсен из Милденхолла был уверен, что явление не было рукотворным, предположив связь с газами в атмосфере.

Однако таинственная утренняя картина была лишь началом паники. Спустя несколько часов на севере Англии, в графстве Ланкашир, произошло землетрясение. Подземный толчок, который ощутили жители, сравнивали со взрывом или внезапным ударом. Фиона Джонстон, лежавшая в постели, почувствовала, как сдвинулась её кровать.

В Британии землетрясения — не редкость, но обычно они остаются незамеченными, но это же событие оказалось достаточно сильным, чтобы разбудить людей и вызвать тревогу. Интересно, что эпицентр землетрясения в Силвердейле географически оказался почти в центре воображаемого треугольника, вершины которого можно провести через точки наблюдения утренних огней.

Это странное совпадение моментально породило в соцсетях и разговорах аналогии с печально известным Бермудским треугольником, местом, окутанным мифами о необъяснимых исчезновениях.Однако учёные предлагают гораздо более приземлённое объяснение утреннему световому шоу. По словам метеоролога Джима Дейла, жители, скорее всего, наблюдали так называемые «световые столбы» — атмосферную оптическую иллюзию.

Это явление возникает в холодные зимние ночи или на рассвете, когда в низких облаках у поверхности земли образуются миллионы мельчайших ледяных кристаллов. Они действуют как крошечные зеркала, отражая и преломляя свет от наземных источников, например уличных фонарей, фар машин или даже восходящего солнца, создавая впечатление вертикальных лучей, уходящих в небо.

Специалист по атмосферной оптике Лес Коули подтверждает, что это захватывающее, но вполне естественное зрелище, которым можно наслаждаться в подходящих погодных условиях.