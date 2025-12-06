Дуров обвинил Евросоюз в создании мер наказания за отказ от цензуры

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Европейский союз вводит нереалистичные правила с целью наказания компаний, которые отказываются осуществлять цензуру свободы слова.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась во Франции, где было инициировано необоснованное уголовное преследование, а впоследствии спецслужбы предложили свою помощь при условии, что Telegram будет негласно ограничивать свободу слова в Румынии и Молдавии.

Дуров также отметил, что Евросоюз целенаправленно преследует только те платформы, которые допускают неудобные или инакомыслящие высказывания. При этом, как он указал, площадки, которые алгоритмически ограничивают пользователей, практически не подвергаются воздействию, несмотря на наличие у них более серьёзных проблем с незаконным контентом.