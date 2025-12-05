Google назвал самые популярные запросы американцев в 2025 году

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов» и новый iPhone 17 возглавили список самых быстрорастущих поисковых запросов в США в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Во второй пятерке оказались избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, китайская нейросеть DeepSeek, самая длительная приостановка работы правительства США (44 дня), Клубный чемпионат мира ФИФА и тарифные ограничения. Среди персоналий наибольший интерес вызвал Мамдани, обвиняемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон и рэпер D4vd.

«Правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа — 31-летнего Кирка — смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта», — отмечается в данных.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона.