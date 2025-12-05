Открыта экзопланета с аномальной орбитой

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету TOI-3884b, которая вращается вокруг своей звезды под необычным углом. Орбита наклонена примерно на 62 градуса относительно оси вращения красного карлика, что противоречит стандартным моделям формирования планет.

© Российская Газета

Планета была замечена в начале 2024 года, и для ее изучения потребовались данные сразу нескольких наземных телескопов. TOI-3884b классифицирована как супернептун - тип планет, промежуточный между газовыми и ледяными гигантами.

Особенности обнаружили и у звезды системы: на ее поверхности найдены крупные пятна, на 73 градуса холоднее общей температуры фотосферы (около 2876 °C) и покрывающие около 15% видимой площади.

Ученые предполагают, что столь сильный наклон орбиты может быть следствием катастрофического события в прошлом системы, например, столкновения или гравитационного взаимодействия с другим массивным объектом. Однако точное объяснение феномена пока отсутствует.