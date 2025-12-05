Астрономы увидели, как "темная материя" вращает галактики

Международная команда астрономов обнаружила гигантскую космическую нить длиной около 50 миллионов световых лет, которая вращается, увлекая за собой цепочку галактик. Это открытие бросает вызов современным космологическим моделям.

© Российская Газета

Объект расположен в 140 миллионах световых лет от Земли. Нить, предположительно состоящая в основном из тёмной материи, содержит внутри себя волокно из 14 галактик протяжённостью 5,5 млн световых лет, богатых водородом. Всего в структуру может быть встроено до 300 галактик.

Удивительно, что многие из этих галактик вращаются синхронно с самой нитью со скоростью около 110 километров в секунду.

"Это можно сравнить с аттракционом "Чашки": каждая галактика как вращающаяся чашка, а вся платформа - нить - тоже вращается", - поясняет соавтор исследования Лайла Юнг из Оксфордского университета.

Открытие предоставляет уникальную возможность изучить, как галактики получают своё вращение от крупномасштабных структур, и ставит под вопрос текущее понимание эволюции галактик и влияния космической среды.