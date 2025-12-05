Древнеримское обручальное кольцо из золота обнаружено в Болгарии

В болгарском городе Видин археологи обнаружили массивное золотое кольцо римской эпохи весом 23,63 грамма. Артефакт был найден на шестиметровой глубине в последний день раскопок на месте поселения Бонония.

Предварительно кольцо датируется II-III веками нашей эры. Украшение имеет овальную пластину с изображением супружеской пары, что позволяет предположить его использование в качестве обручального кольца или символа супружеской верности.

"Кольцо украшено параллельными бороздками и, вероятно, изготовлено в местной мастерской провинции Ратиария, славившейся ювелирными изделиями", - отмечает научный руководитель раскопок Здравко Димитров.

Находка стала самой ценной в завершившемся полевом сезоне.