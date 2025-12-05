Эффект бабочки и извержение вулкана: как Черная смерть добралась до Европы

Черная чума, бушевавшая в Европе в средние века, достигла границ многих стран, но до недавних пор ученые не понимали, как она смогла попасть в Италию. Портал livescience.com рассказал о свежей научной работе, пролившей свет на этот вопрос.

© Unsplash

Пандемия бубонной чумы, или Черная смерть, достигла Европы в 1347-м и быстро захватила итальянские портовые города. Чума распространилась по европейским странам в течение следующих лет, что привело к смерти 30-60% популяции Европы. Но как она добралась до Италии через Черное море, и почему именно в тот год?

Для того, чтобы найти ответ, ученые рассмотрели климатические изменения Средиземноморья. Прочесывая архив исторических свидетельств, они заметили, что в 1345-1349 годах не связанные между собой источники в разных частях Европы и Азии докладывали о сниженном солнечном свете, повышенной облачности и темном лунном затмении. Данные астрономические и погодные феномены можно приписать крупному вулканическому слою аэрозоля — он вполне способен вызвать похолодание, поскольку распыленные сульфаты отражают солнечный свет.

Палеоклиматическая информация дала исследователям другую зацепку. Большая концентрация серы в полярных льдах подсказывала, что примерно в 1345-м произошло одно, или даже несколько, извержений прежде неизвестного вулкана. Конечно, теорию нельзя подтвердить наверняка, но по льдам можно сказать, что извержение было где-то в тропиках — концентрации сульфата на обоих полюсах планеты похожие.

Ученые также изучили данные о кольцах деревьев из разных точек Европы, и обнаружили, что лета 1345, 1346 и 1347 годов были гораздо холоднее нормы, а осени — более влажными, что привело к разрушению почвы и паводкам. Исторические архивы подтвердили, что изменения в окружающем мире снизили урожаи, в том числе жатву винограда и зерна в Италии. А значит, торговцам пришлось импортировать эти товары через Черное море, чтобы предотвратить голод.

Итальянские корабли вернулись в родные порты во второй половине 1347 года, но привезли в средиземноморские пристани не только продукты, но и чумную палочку Yersinia pestis. Она, скорее всего, попала в груз на блохах, которые питались зерном во время долгого плавания.

Первые случаи заболевания чумой в Венеции начались всего через пару недель по прибытии последних кораблей с зерном. Получается, они запустили типичную цепочку заражения. Первыми болезнь подхватывают грызуны; они умирают, после чего блохи, в поисках пищи, переключаются на других млекопитающих и, в конце концов, на людей.

Итого импорт зерна после нескольких лет вулканических заморозков не только спасли Средиземноморье от массового голода, но и завезли в регион Черную смерть. То есть, чума закрепилась благодаря уникальному, но при этом случайному сочетанию краткосрочных факторов, вроде климата, и долгосрочных факторов, таких как система распределения зерна в Италии.