Межзвездный объект 3I/ATLAS выпустил струю плазмы

Европейское космическое агентство (ESA) впервые опубликовало снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные аппаратом JUICE в ноябре 2025 года. На изображениях обнаружены два хвоста, один из которых является редким плазменным.

Объект 3I/ATLAS, впервые замеченный в июле 2025 года, был изучен аппаратом JUICE с помощью пяти научных приборов. Хотя полные данные поступят только в 2026 году, ученые уже проанализировали пробный снимок с навигационной камеры.

На изображении отчетливо видна кома - газовое облако вокруг ядра кометы - и два хвоста. Яркий плазменный хвост состоит из электрически заряженного газа, а более тусклый пылевой содержит твердые частицы. Снимок сделан 2 ноября, за два дня до максимального сближения аппарата с кометой на расстояние 66 млн км.