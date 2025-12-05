OpenAI уличили в скупке оперативной памяти в рознице из-за дефицита DRAM

На фоне продолжающегося дефицита чипов памяти и роста цен на DRAM компания OpenAI расширяет закупки оперативной памяти и выходит за пределы профессионального сегмента, приобретая даже потребительские модули DDR5 без поддержки ECC. Об этом в своем новом ролике на YouTube рассказал авторитетный инсайдер Moore's Law Is Dead.

По словам инсайдера, сотрудники компании посещают розничные магазины и выкупают доступные комплекты памяти. Moore's Law Is Dead ссылается на нескольких информаторов, включая представителей ритейла. При этом масштабы таких закупок остаются неясными.

Эксперты отмечают, что объемы розничных продаж могут быть незначительны по сравнению с корпоративными поставками, однако сама практика указывает на крайне напряженную ситуацию на рынке.

Кризис на рынке памяти привел к тому, что компания Micron объявила о прекращении продаж оперативной памяти и SSD под брендом Crucial, который существовал почти три десятилетия. В компании решили отказаться от потребительского сектора и сосредоточиться на дата-центрах для ИИ.