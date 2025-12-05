Россия определилась с углом наклонения космической станции РОС

РФ утвердила угол наклонения для Российской орбитальной станции (РОС), он будет равен 51,6 градуса, сообщил первый вице-премьер страны Денис Мантуров. На этой же орбите находится Международная космическая станция.

"Здесь мы двигаемся параллельными курсами. Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС", - сказал он в интервью RT.

Сейчас в РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией. Долгое время озвучивались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклоном около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.