Почему у человека две маленькие ноздри, а не одна большая?

У человека два уха и два глаза — потеря даже одного сильно отразится на том, как он воспринимает окружающий мир. Но что насчет ноздрей? Они, в отличие от глаз и ушей, находятся почти в одной и той же точке. Так почему вместо двух маленьких дыр нельзя сделать одну большую, вроде рта? Портал popsci.com рассказал, зачем людям две ноздри и в чем их преимущества.

© Unsplash

Люди рефлекторно дышат носом — так устроена наша нервная система. Дыхание через рот требуется лишь в определенных случаях: например, для того, чтобы повысить приток воздуха во время физических упражнений, или если нос заблокирован. Причем он, в отличие от рта, не просто втягивает воздух в легкие. Одна из центральных функций носа — подготовка воздуха ко входу в легкие, и рот физически не может ее выполнять. Нос фильтрует пыль и загрязнители, нагревает воздух до температуры тела и насыщает его влагой так, чтобы в легкие попал 100% влажный воздух.

Без подобной обработки воздух был бы холодным и сухим, что раздражает воздушные пути и сокращает их, а также может привести к воспалению. Потому у человека и есть две ноздри — они делят нагрузку пополам. Но в самом факте наличия двух ноздрей нет ничего необычного; примечательно то, что ноздри нагружаются попеременно, чтобы дать одной стороне отдохнуть. Научные работы показали, что две ноздри никогда не пропускают одинаковый объем воздуха. Каждые несколько часов одна сторона носа более открыта, чем другая, и на нее приходится большая часть обдува, пока другая восстанавливает влажность.

Кроме того, с дыханием связано и обоняние. При каждом вдохе в ноздри поступают ароматические молекулы, которые растворяются в слизистой оболочке и прикрепляются к нейронам, отправляющим сигналы в мозг. Благодаря носовому циклу воздух поступает в ноздри на разной скорости, из-за чего каждая ноздря обрабатывает запахи по-своему.

Поскольку при вдохе одна ноздря более закрыта, чем другая, воздух по ней протекает медленнее. А медленный поток дает медленно впитывающимся химикатам больше времени на растворение в слизистой оболочке. Опыты показывают, что люди лучше чувствуют запах подобных соединений как раз «отдыхающей» ноздрей. Но для быстрорастворимых молекул, напротив, лучше подходит более открытая ноздря.

Помимо этого, расстояние между двумя ноздрями позволяет нам уточнять источники запахов. Мозг хорошо обрабатывает даже столь незначительную информацию. Например, в одном эксперименте ученые надели волонтерам на глаза повязки и предложили по запаху найти дорожку, устланную шоколадом в высокой траве. Участники опыта также носили устройство в носу, которое гарантировало, что обе ноздри чувствовали одни и те же ароматы — без него они лучше справлялись с задачей.

Наконец, две ноздри также могут помогать бороться с вирусными инфекциями. При простуде одна ноздря обычно забита куда сильнее другой, но блокировка носового прохода приводит к повышению его температуры. А это, в теории, может отталкивать вирусы простуды, поскольку они плохо размножаются при высокой температуре.