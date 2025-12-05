Россия и Индия намерены разместить свои космические станции на одной орбите

Россия и Индия планируют разместить свои космические станции на одной орбите, заявил в интервью RT первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров.

«Здесь мы двигаемся параллельными курсами... Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС. До этого рассматривался вопрос о 96 градусах угла наклонения», — сказал Мантуров.

Сегодня Индия тоже рассматривает именно этот угол наклонения, добавил вице-премьер.

Мантуров напомнил, что у России есть обширный опыт в космической сфере и она даже помогала готовить индийских космонавтов.