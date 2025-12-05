Двухфакторная аутентификация остаётся эффективным способом защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа. На портале Госуслуги пользователям доступно несколько вариантов подтверждения входа. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что из-за роста числа случаев

мошенничества, когда пользователи непреднамеренно передавали СМС-коды злоумышленникам, принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа через СМС при использовании мобильных устройств.

У некоторых россиян вход на «Госуслуги» стал доступен только через MAX

Ранее сообщалось, что пенсионеры в России получили возможность оформить электронное свидетельство через «жизненную ситуацию» на портале Госуслуги.