Завершена сборка космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»

Новый «зоркий глаз» НАСА, направленный на Вселенную, наконец полностью собран. 25 ноября в самой большой чистой комнате Космического центра Годдарда в Гринбелте (Мэриленд) техники соединили внутреннюю и внешнюю части космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (RST).

После окончательных испытаний «Роман» будет доставлен на космодром НАСА на мысе Канаверал во Флориде для подготовки к запуску летом 2026 года. Запуск запланирован на май 2027 года, однако команда настроена осуществить его уже осенью 2026-го. Обсерваторию выведет на конечную орбиту в 1,5 миллионах километров от Земли ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy.

«С завершением сборки RST мы стоим на пороге невообразимых научных открытий, — уверена Джули МакЭнери, ведущий научный сотрудник проекта в Центре Годдарда. — За первые пять лет миссия, как ожидается, обнаружит более 100 000 далеких планет, сотни миллионов звезд и миллиарды галактик. Мы получим колоссальный объем новой информации о Вселенной вскоре после запуска телескопа».

Четкое инфракрасное «зрение» RST с невероятно широким полем обзора позволит астрономам исследовать мириады космических явлений: от темной материи и темной энергии до далеких миров и одиноких черных дыр, а также проводить исследования, которые на других телескопах заняли бы сотни лет.

«Мы пытаемся разрешить великую космическую загадку: почему расширение Вселенной, по-видимому, ускоряется. Есть нечто фундаментальное в пространстве и времени, чего мы еще не понимаем, и "Роман" призван выяснить, что именно. Теперь, когда обсерватория собрана и миссия в графике для возможно более раннего запуска, мы на шаг ближе к пониманию Вселенной, как никогда прежде», — заявила заместитель администратора Управления научных миссий НАСА Никки Фокс.

Двойное зрение

«Роман» оснащен двумя инструментами: широкоугольной камерой (Wide Field Instrument) и демонстрационным вариантом (на полноценный не хватило денег) коронографа.

Коронограф протестирует новые технологии для прямого получения изображений планет у других звезд. Он будет блокировать ослепительный свет далеких звезд, чтобы проще было увидеть слабое свечение обращающихся вокруг них планет. Ученые надеются разглядеть планеты-гиганты, которые старше, холоднее и находятся на более близких орбитах, чем открытые до сих пор методом прямого наблюдения горячие молодые «суперюпитеры».

«Вопрос "Одиноки ли мы во Вселенной?" огромен, и столь же масштабна задача создания инструментов, которые помогут на него ответить. Коронограф RST приблизит нас к этой цели на шаг», — рассчитывает Фэн Чжао, руководитель работ по коронографу в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Широкоугольная камера — это 288-мегапиксельный прибор, который раскроет космос от нашей Солнечной системы до края наблюдаемой Вселенной. Каждый снимок RST с этим инструментом будет охватывать участок неба больше видимого размера полной Луны. Миссия будет собирать данные в сотни раз быстрее, чем космический телескоп «Хаббл» и за запланированные пять лет работы должна накопить до 20 000 терабайт.

Три обзора

С помощью широкоугольной камеры «Роман» проведет три обзора, на которые придется 75% времени основной миссии.

Широкоугольный обзор высоких галактических широт сочетает возможности съемки и спектроскопии, чтобы выявить более миллиарда галактик, разбросанных в обширном пространстве-времени. Астрономы проследят эволюцию Вселенной, чтобы исследовать темную материю — невидимую субстанцию, обнаруживаемую только по ее гравитационному влиянию на видимые объекты — и проследить формирование галактик и их скоплений с течением времени.

Широкоугольный обзор высоких галактических широт сочетает возможности съемки и спектроскопии, чтобы выявить более миллиарда галактик, разбросанных в обширном пространстве-времени. Астрономы проследят эволюцию Вселенной, чтобы исследовать темную материю — невидимую субстанцию, обнаруживаемую только по ее гравитационному влиянию на видимые объекты — и проследить формирование галактик и их скоплений с течением времени.

Высокоширотный обзор с измерением времени исследует нашу Вселенную в динамике, многократно наблюдая одну и ту же область космоса. Соединение этих наблюдений в «фильмы» позволит ученым изучать, как небесные объекты и явления меняются за сроки от дней до лет. Это поможет в исследованиях темной энергии — загадочной космической силы, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной — и может даже открыть совершенно новые явления, о которых мы пока не знаем.

Оставшиеся 25% пятилетней основной миссии «Нэнси Грейс Роман» будут посвящены другим наблюдениям, которые определятся с учетом предложений широкого научного сообщества. Первая такая программа, «Обзор плоскости Галактики», уже отобрана.