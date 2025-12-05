Минцифры дополнило белый список сайтов

Минцифры дополнило список доступных во время ограничения работы мобильного интернета сайтов.

Об этом сообщает Минцифры России.

«Список дополнен социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах как здравоохранение, образование, общественный транспорт и другие», — говорится на сайте министерства.

В перечень добавили ресурсы ЦБ, операторов «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», онлайн-кинотеатр Окко», сервис «Домклик», платформы «Россия — страна возможностей», онлайн-ресурсы системы «Молодёжь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход».

Кроме того, в список попали сайты администраций некоторых субъектов России и ряд СМИ.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мессенджер Telegram не может пополнить белый список в силу своего зарубежного происхождения.