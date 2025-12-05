Какой увидел комету 3I/ATLAS телескоп Hubble

Космический телескоп NASA Hubble 30 ноября повторно сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS. В момент наблюдений объект находился примерно в 286 миллионах километров от Земли.

Телескоп Hubble по техническим причинам не может наблюдать объекты, находящиеся вблизи Солнца, поэтому у него не было возможности следить за 3I/ATLAS в течение последних месяцев. Все это время сохранялась неопределенность, решится ли NASA навести на объект один из своих самых ценных инструментов, когда для этого появятся благоприятные условия. Теперь ответ получен, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

По словам специалистов, несмотря на то, что новые снимки получены со значительно более близкого расстояния (286 млн км против 450 млн км в июле), нельзя сказать, что они позволяют рассмотреть какие-либо новые существенные детали. Ученые отмечают, что за минувшие 2-3 недели в Сети появились многочисленные наземные снимки 3I/ATLAS, сделанные астрофотографами-любителями. На них вроде как можно различить значительное количество подробностей, в частности форму хвоста и антихвоста.

"По снимкам, опубликованным NASA, трудно однозначно подтвердить все эти детали, что порождает немало вопросов, в том числе и к достоверности наземных наблюдений. Впрочем, разница может быть вызвана использованием различных фильтров, а также различиями в постобработке. При этом существовало ожидание, что снимки Hubble покажут эти особенности небесного тела с максимальной детализацией, и определенное разочарование от малого числа деталей на опубликованных фотографиях действительно есть", - говорят ученые.

Впрочем, замечают они, возможно, последующие снимки с Hubble несколько прояснят ситуацию.