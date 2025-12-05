Россия и Индия готовятся к альянсу в строительстве 5G

Заявление министра цифрового развития Максута Шадаева о готовности обсуждать вход индийских производителей базовых станций может перекроить карту отечественной связи. До 2030 года стране необходимо закрыть дефицит в 200-250 тысяч единиц оборудования для создания полноценных 5G-сетей в 16 крупных городах.

© it-world.ru

Главным техническим фундаментом для этого будет открытая архитектура OpenRAN, которая позволит «смешивать» оборудование и программное обеспечение от разных вендоров. Индия активно развивает именно это направление, пока есть возможность входа на российский рынок. Российским операторам не придётся привязываться к единственному поставщику, а государство получит больше контроля над технологической цепочкой. Более того, открытая архитектура открывает дорогу для сотрудничества, ведь индийское «железо» сможет в будущем работать в связке с российским софтом или решениями местных производителей вроде «Иртеи».

Прогнозы для российского рынка

В краткосрочной перспективе этот шаг станет спасательным кругом для российских операторов связи. Планы по запуску пилотных 5G-зон в 2026 году находятся под угрозой из-за задержек в массовом производстве отечественных базовых станций, которое ожидается не раньше 2027 года. Индийские поставки могут быстро закрыть образовавшуюся «дыру» и позволить не срывать графики строительства сетей.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе последствия будут более сложными и многогранными:

С одной стороны, рынок получит мощный импульс к развитию. Появление нового крупного игрока создаст здоровую конкуренцию, которая может повлиять на цены и качество оборудования. Это также даст толчок для развития сервисных компаний, занимающихся интеграцией, настройкой и обслуживанием разнородного сетевого оборудования.

С другой стороны, существует риск формирования новой зависимости, теперь уже от индийских технологий. Хотя OpenRAN декларирует открытость, реальная совместимость и безопасность решений будут проходить долгую и сложную проверку на практике. Кроме того, масштабный импорт готового оборудования может попросту «задушить» отечественных производителей, которым придется конкурировать с уже готовыми серийными продуктами.

Стратегический выбор или вынужденная мера?

Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что сотрудничество с Индией — это в большей степени вынужденный и прагматичный маневр, чем стратегический выбор. Его главная цель — выиграть время. Время, необходимое российским заводам, чтобы действительно наладить массовый выпуск конкурентоспособной продукции. Время, чтобы отечественные инженеры глубже освоили архитектуру OpenRAN и смогли предлагать свои полноценные решения.

Эксперты видят будущее российского рынка базовых станций гибридным. Первые годы развёртывания 5G пройдут при активном участии индийского оборудования, которое постепенно будет дополняться, а затем и замещаться российскими аналогами. Получится ли это на практике будет зависеть от скорости, с которой российская промышленность сможет воплотить свои заявления в жизнь, и того, насколько глубоко и равноправно сможет выстроиться техническое партнёрство с индийскими коллегами.

Если кооперация ограничится простой закупкой «коробок», долгосрочные выгоды для страны окажутся сомнительными. Если же удастся создать совместные компетенции и производства, этот альянс может стать поворотной точкой в построении действительно суверенной цифровой инфраструктуры.

Между тем, власти решили пойти навстречу сотовым операторам, пересмотрев изначально жесткие условия аукциона на частоты для сетей пятого поколения 5G. Но самое важное изменение — это возможность использовать для 5G уже имеющиеся частоты и импортное оборудование.

Кроме того, даже выдвигались предложения и вовсе отказатся от внедрения стандарта 5G, а вместо этого сразу работать над проектированием сетей шестого поколения. Основной мотив этой инициативы — избежать повторения того затяжного кризиса, в котором уже много лет находится внедрение в России сетей пятого поколения 5G.