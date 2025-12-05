Представлена клавиатура с корпусом из орехового дерева

Keychron объявила о начале продаж специальной версии механической клавиатуры K2 HE — All-Wood Special Edition. Новинка выделяется корпусом с деревянной отделкой, но при этом сохраняет фирменные магнитные переключатели и ключевые функции базовой модели, сообщает TechPowerUp.

© Keychron

K2 HE All-Wood Special Edition получила панели из орехового дерева, магнитные переключатели Gateron Double-Rail и PBT-кейкапы коричневого оттенка. Переключатели поддерживают регулировку точки срабатывания и режим Rapid Trigger, ориентированный на пользователей, которым необходима высокая скорость отклика.

Устройство оснащено RGB-подсветкой, аккумулятором емкостью 4000 мАч, поддержкой N-Key Rollover и прошивками QMK/VIA. Для подключения доступны проводной режим с частотой опроса 1000 Гц, Bluetooth и радиоканал с частотой 2,4 ГГц. Заявлена поддержка компьютеров под управлением Windows и macOS.

Стоимость Keychron K2 HE All-Wood Special Edition составляет $199 (около 15,3 тыс. руб.), что на $70 выше стандартной версии клавиатуры K2 HE.